Кола се вряза в спирка и павилион в Русе

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Рано тази сутрин автомобил се е забил в павилион на автобусна спирка в Русе, предаде Нова телевизия. От удара е съборена табелата на спирката, будката е отнесена встрани, съборен е и автомата за кафе, който вече е изнесен от местопроизшествието.

Инцидентът, за който има потвърждение от МВР в града, е станал много рано, затова и за щастие няма пострадали хора. Подозира се, че колата се е движила с голяма скорост. Случаят се разследва.

