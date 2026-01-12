Кола се вряза в спирка и павилион в Русе
кадър Нова телевизия
редактор Веселин Златков
Рано тази сутрин автомобил се е забил в павилион на автобусна спирка в Русе, предаде Нова телевизия. От удара е съборена табелата на спирката, будката е отнесена встрани, съборен е и автомата за кафе, който вече е изнесен от местопроизшествието.
Инцидентът, за който има потвърждение от МВР в града, е станал много рано, затова и за щастие няма пострадали хора. Подозира се, че колата се е движила с голяма скорост. Случаят се разследва.
