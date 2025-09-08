снимка Пиксабей

Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград, малко пред 2:00 часа тази нощ. Инцидентът е станал на бул. "България" и по чудо няма пострадали.

Сблъскали са се два автомобила, като единият е изхвърчал от пътното платно и се е блъснал във вратата на блока. Катастрофата се е разминала само с материални щети, съобщиха от полицията в Пловдив.

Водачите на двата леки автомобила са тествани за алкохол, пробите им са отрицателни. Инцидентът е отработен по административен ред, предаде БНТ.

