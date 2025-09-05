Кола се заби в колоните на Орлов мост
05.09.2025 / 23:00 0
кадър: БНТ
Пореден пътен инцидент на Орлов мост в София - шофьор е катастрофирал до колоните по средата на кръстовището.
На място има екипи на полицията, видя БНТ.
За момента няма информация за пострадали.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!