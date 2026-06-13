Кола се заби в крайпътен стълб до „Евксиноград“ край Варна

Снимка: Булфото

Автомобил е самокатастрофирал на бул. „Княз Борис I“, в участъка преди резиденция „Евксиноград“ в посока „Златни пясъци“. Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е подаден около 15:20 ч. чрез телефон 112.

По първоначални данни лек автомобил е самокатастрофирал, като се е блъснал в крайпътен стълб.

На място е насочен екип на Пето РУ. При инцидента няма пострадали лица. Поради произшествието е затруднено движението в района.

Полицейските служители предприемат действия за регулиране на трафика и изясняване на обстоятелствата около инцидента, добавят от ОДМВР-Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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