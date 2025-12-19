Кола се заби в огражденията по столичен булевард

Снимка: Фейсбук, Ст. Атанасов

Кола се заби в огражденията на трамвайните релси на бул. "Цар Борис III" в София.

Това става ясно от пост във Фейсбук групата "Катастрофи в София" на потребители, публикували снимка от инцидента.

Катастрофата е станала след кръстовището с бул. "Петко Ю. Тодоров" в посока кв. "Красно село", пише novini.bg.

От удара автомобилът е смачкан.

Няма информация дали шофьорът е пострадал. Очевидци пишат, че той не е бил на място.

