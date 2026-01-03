Кола се заби в подлез в София тази нощ

снимки: Иван Владимиров, Катастрофи в София, фейсбук

Инцидент тази нощ на кръстовището на булевард "България" и булевард "Гоце Делчев" в София, предаде ФОКУС.

По първоначална информация лек автомобил е попаднал върху стената на подлеза. На място са изпратени три полицейски екипа, като към момента няма данни за пристигане на екип на Спешна помощ.

На кадрите се вижда група млади момчета, намиращи се в района на инцидента.

За момента не е ясна причината за инцидента и дали има пострадали.

