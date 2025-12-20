Кола се заби в спирка в столицата тази нощ, "потърпевшите" извадиха телефоните да се снимат

снимка: Лия Кирилова "Катастрофи в София", фейсбук

Автомобил се е врязал в спирка на бул. "Ломско шосе", докато на нея са чакали две жени, съобщават очевидци във Facebook групата "Катастрофи в София". Инцидентът се е разиграл около 22:00 часа снощи.



"От автомобила слязоха трима мъже на видима възраст около 25–30 години. Вместо да се поинтересуват дали сме добре, или дали някоя от нас е пострадала, те започнаха да оглеждат щетите по автомобила си. Никой от тях не прояви загриженост към нас като пострадали и застрашени лица", разказва една от жените, чакащи на спирката, допълва Фокус.





Тя споделя още, че мъжете са започнали да правят снимки и да се хвалят по телефона със случилото се.





"Считам поведението им за крайно безотговорно и опасно, тъй като ситуацията можеше да завърши с тежки наранявания или фатален изход", коментира още потърпевшата.

Редактор "Екип на Петел"

