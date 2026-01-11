Кола се заби в стълб на булевард "Христо Ботев" в Русе

Снимка: Facebook / Пътна обстановка и ПТП-та Русе

Катастрофа стана тази вечер около 22:30 часа на булевард "Христо Ботев" в Русе. Шофьор на лек автомобил е загубил контрол над волана и се е забил в крайпътен стълб. Инцидентът се е случил в посока към квартал "Дружба", в района на KIA Русе - Автоцентър ВЕКО, predawa Dunaw most.

Според очевидци има двама пострадали, мъж и жена, които са били в безсъзнание, изкарани са от автомобила на носилки.

Шофьор на такси сподели, че катастрофиралият автомобил "Ауди" се е "изстрелял" от Кръговото към булевард "Христо Ботев" с висока скорост, допълва Дунав мост. Мъжът изрази надежда, че пострадалите все пак са живи и допълни: "Хора, не карайте така в това време, не подценявайте снега, карам такси по цяла нощ и виждам всякакви дрифтаджии, ценете си живота".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!