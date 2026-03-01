Кола се заби в стълб в Русе, има един пострадал
Снимка Булфото
Млад мъж е откаран в болница след инцидент на пътя.
Тежка катастрофа стана тази вечер на бул. "Христо Ботев" в Русе.
Лек автомобил се е заби в уличен стълб и отнесе мантинелата в разделителната ивица, предаде БТВ.
Автомобилът е разпилян по пътното платно, а движението е затруднено.
На място веднага са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.
В колата са пътували двама младежи.
Пострадал е единият от тях - 22-годишен, който е откаран в болница със счупен крак.
Предстои преглед на камерите в района, за да се установи скоростта, с която се е движил автомобилът, пише novini.bg.
Причините за катастрофата се изясняват.
Редактор "Екип на Петел",
