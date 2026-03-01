Кола се заби в стълб в Русе, има един пострадал

Снимка Булфото

Млад мъж е откаран в болница след инцидент на пътя.

Тежка катастрофа стана тази вечер на бул. "Христо Ботев" в Русе.

Лек автомобил се е заби в уличен стълб и отнесе мантинелата в разделителната ивица, предаде БТВ.

Автомобилът е разпилян по пътното платно, а движението е затруднено.

На място веднага са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

В колата са пътували двама младежи.

Пострадал е единият от тях - 22-годишен, който е откаран в болница със счупен крак.

Предстои преглед на камерите в района, за да се установи скоростта, с която се е движил автомобилът, пише novini.bg.

Причините за катастрофата се изясняват.

