Кола се запали на пътя край Плевен след късо съединение в ел. инсталацията

Общо 38 пожара са загасени през изминалото денонощие в страната, един човек е пострадал, съобщава на интернет страницата си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигнал за пожар в лек автомобил „Ситроен С4“ на пътя между Плевен и село Брестовец е получен вчера около 17:15 ч. в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Плевен. Собственикът на автомобила – мъж на 58 години, е пострадал при опит да загаси пожара. Той е с изгаряния по ръцете. Причина за пожара е късо съединение в електрическата инсталация на автомобила.

През изминалото денонощие звената на пожарната са реагирали на 87 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които пет в жилищни сгради и четири – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 26 пожара, от които пет в сухи треви, горска постеля и храсти, а 15 – в отпадъци.

Извършени са 45 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи с транспортни средства.

Получени са четири лъжливи повиквания, предава БТА.

