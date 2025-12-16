Кола се запали на софийското летище
16.12.2025 / 12:35 0
Булфото
Кола се запали и горя на паркинга пред Терминал 2 на летище "Васил Левски" в София, алармираха потребители в социалните мрежи.
Снимки от инцидента, станал около 11:00 ч. днес, са качени и във фейсбук групата "Катастрофи в София", предаде "Дарик".
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!