Кола се запали на софийското летище

Кола се запали и горя на паркинга пред Терминал 2 на летище "Васил Левски" в София, алармираха потребители в социалните мрежи.

Снимки от инцидента, станал около 11:00 ч. днес, са качени и във фейсбук групата "Катастрофи в София", предаде "Дарик".

