реклама

Кола се запали на софийското летище

16.12.2025 / 12:35 0

Булфото

Кола се запали и горя на паркинга пред Терминал 2 на летище "Васил Левски" в София, алармираха потребители в социалните мрежи. 

Снимки от инцидента, станал около 11:00 ч. днес, са качени и във фейсбук групата "Катастрофи в София", предаде "Дарик".

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама