Кола се запали след челен удар с друга край Шабла

Мъж е с опасност за живота след друго тежко пътнотранспортно произшествие на пътя между селата Бежаново (община Генерал Тошево) и Захари Стояново (община Шабла).

Сигналът за инцидента е подаден на 5 ноември, около 17:00 часа. Според първоначалната информация лек автомобил навлязъл в насрещната лента и се ударил челно в друга кола, управлявана от 43-годишен мъж.

След удара и двете коли напуснали пътното платно, а автомобилът, предизвикал катастрофата, се е самозапалил. Водачът му е напуснал автомобила преди пристигането на екипите. Пожарникари от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РС ПБЗН) – Шабла са успели да потушат огъня.

По-късно вечерта шофьорът е открит в района на село Захари Стояново. Екипи на филиала на спешна помощ в Шабла са го транспортирали във Военноморската болница във Варна. Вчера от лечебното заведение е съобщено, че мъжът е в реанимация, на апаратна вентилация, с 28% изгаряния и с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство, предаде бТВ.

От началото на годината в област Добрич са настъпили 112 тежки катастрофи, при които са загинали 11 души, а 148 са ранени. Десет от жертвите и 81 от ранените са при инциденти извън населени места, основно заради превишена и несъобразена скорост. Продължава да е висок делът на т.нар. самокатастрофирали водачи, като са регистрирани 33 произшествия с шестима загинали и 48 ранени.

