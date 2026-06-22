Кола се запали в движение на Аспарухов мост
снимка: Фейсбук, РДПБЗН
Лек автомобил се запали в движение на Аспарухов мост, съобщиха от ОДМВР Варна.
Сигналът за горящата кола е получен по-рано днес.
Пожарът е локализиран и потушен от екипи на РДПБЗН. Няма данни за пострадали лица.
По първоначални данни причината за възникването му е техническа неизправност в автомобила. Не са установени данни за умишлен палеж или извършено престъпление.
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