Кола скъса мантинелата на АМ „Тракия“ край Карнобат и изхвърча в нивата

Снимка: Булфото, архив

Неделното пътуване отново се оказа кошмарно за хилядите коли, движещи се по АМ „Тракия“. Катастрофи на няколко места по аутобана днес затрудняваха трафика към София, а голямото прибиране тепърва започва. Преди минути тежък инцидент е станал в района на 232 км, малко преди отбивката за Карнобат, в посока столицата, съобщават читатели на Флагман.бг.

„Лека кола е скъсала мантинелата и е изхвърчала в полето. Превозното средство беше смачкано до неузнаваемост, дано няма тежко пострадали. Една жена вървеше около колата. Имаше и две патрулки на място“, разказва очевидецът.

Шофьорите са потресени, че мантинелите не могат да удържат една лека кола, пък какво остава за тежкотоварните автомобили.

В сряда тираджията Е. Д. скъса предпазната ограда, навлезе в насрещното и премаза и уби трима души на АМ "Тракия" в района на 290 км. Официалната версия за инцидента е спукана гума, но не е изключено мъжът да е заспал зад волана. От прокуратурата обясниха официално, че подобна техническа неизправност на превозното средство е най-малко вероятната причина за трагедията.

В момента компетентните органи работят усилено и по друга водеща хипотеза, според която водачът може просто да е заспал зад волана. Известно е, че мъжът е родом от Ямбол и се е занимавал с превоз на стоки. Във фаталния ден той е транспортирал жито до Бургас, след което се е връщал обратно напълно празен.

Редактор "Екип на Петел",

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