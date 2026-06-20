Коларов: Видяхме меню в Несебър с цени, каквито няма дори в стола на Народното събрание

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Активният сезон по българското Черноморие традиционно започва в края на юни или началото на юли и е значително по-кратък в сравнение с този в Гърция. Това заяви председателят на Сдружението на заведенията в България Емил Коларов в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио Фокус.

"Всеизвестен факт е, че сезонът по нашето Черноморие е много кратък. За съжаление, за разлика от съседна Гърция, която има 5-6 месеца сезон, при нас той е по-малко от два месеца. Почти всяка година активният сезон започва след края на юни, началото на юли, а понякога и в средата на юли“, посочи той.

По думите му в момента туристическият сектор е в преходен период, в който част от обектите все още се подготвят за активния сезон.

"Хотелите са пълни, но негативните внушения не спират“

Коларов коментира, че негативните реакции през последните седмици са били провокирани от рязкото намаляване на полетите с германски туристи, но според информацията от негови колеги реалната картина по морето е различна.

"По данни на колеги, които работят в Созопол, а преди малко се чух и с хора от Дюни, почти всичко е пълно в момента. Даже е по-пълно, отколкото е било миналата година“, каза той.

Председателят на СЗБ подчерта, че по Черноморието има заведения от различен клас и с различни цени.

"Както има висок клас заведения, така има и заведения с много достъпни цени. Получихме меню на заведение в Несебър с цени, каквито не могат да се видят и в стола на Народното събрание. Има различен клас заведения, различно местоположение и различен тип клиенти – има скъпи, има и не толкова скъпи места“, обясни той.

Според него поскъпването на услугите е свързано с нарастващите разходи на бизнеса, но увеличенията в сектора не са толкова големи, колкото често се твърди.

"При нас увеличенията са в рамките на 30-40%. Кажете ми нещо от стоките или услугите, което не е поскъпнало сериозно през последните години“, посочи Коларов.

Като един от най-сериозните проблеми в бранша той посочи липсата на кадри и затрудненията при наемането на работници от трети държави.

"Имаме случаи, в които се чака по 7, 8 или 9 месеца за един служител. Когато му издадат виза, той вече се е отказал или е започнал работа другаде. Ние сме направили разходите, а хората ги няма“, каза Коларов.

По думите му това се отразява пряко върху обслужването и в крайна сметка води до недоволство сред клиентите.

"Заведението може да е прекрасно, храната да е чудесна, но ако няма кой да я донесе и сервира, крайното впечатление почти винаги е негативно“, допълни той.

Коларов отправи критики и към държавата заради ремонтите по пътищата в разгара на летния сезон.

"Бяхме на среща в АПИ за тези прословути ремонти, които винаги започват през юни и юли. Миналата седмица пътувах от Велинград и четири часа бях на път. Не можеш да стигнеш от Пловдив до София за два часа. Чакаме туристи, а те прекарват часове в задръствания и пристигат изнервени и за всяко едно малко нещо, което ни им харесва, вече те избухват и всичко се отразява върху нас“, заяви той.

"В Гърция пазят туризма си, а ние постоянно се критикуваме“

Според председателя на СЗБ в България всяка година се води негативна кампания срещу туристическия сектор, докато в Гърция отношението е съвсем различно.

"Някой чувал ли е грък да говори лошо за туризма си? Независимо дали става дума за неговия бизнес или за този на съседа му. Те си пазят туризма и затова имат хора. Това е държавна политика“, каза той.

Коларов посочи, че цените в Гърция също са нараснали значително, а на много плажове вече се изисква задължителна консумация за ползване на чадъри и шезлонги.

Той даде пример и с публикации за замърсяване на морската вода в южната ни съседка, които според него не получават същото медийно внимание, каквото би имал подобен случай в България.

"Само чакаме да се случи нещо тук, за да откажем хората от българското море. Години наред се нагнетява негативизъм“, смята той.

В заключение Емил Коларов призова хората сами да преценяват къде да почиват и да не се влияят единствено от негативните коментари.

"Има прекрасни места с много хубави хотели, ресторанти и достъпни цени. Има и по-скъпи места, но за тях си има клиенти. Нека хората търсят това, което отговаря на бюджета им и да не отписват българското Черноморие предварително“, каза той.

Редактор "Екип на Петел",

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