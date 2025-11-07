Колата с мигранти, паднала в езеро, се е движела със 160 км/ч, избутала е друг автомобил със семейство

Булфото

Водачът на автомобила, превозващ мигранти, който катастрофира снощи в Бургас, е направил опит да избегне лента с шипове, поставена от полицията за принудително спиране. Това съобщи началникът на "Охранителна полиция" към Областната дирекция на МВР- Бургас комисар Марин Димитров, предаде бТВ.

Инцидентът е станал около 21:20 ч., след като граничнополицейски наряд на ГПУ – Царево е засякъл автомобил, за който имало данни, че превозва нелегални мигранти.

На водача са подадени светлинни и звукови сигнали, но той не се е подчинил и е последвало преследване, в което са участвали екипи на "Гранична полиция", жандармерията и Областната дирекция на МВР-Бургас.

"Мога да кажа, че е спазена методиката за взаимодействие между областната дирекция (ОД) на полицията и колегите от гранична полиция. Благодарение на адекватната реакция са спасени човешки животи", каза заместник-директорът на ОДМВР-Бургас комисар Ради Пенев.

Директорът на регионалната дирекция "Гранична полиция" в Бургас Лъчезар Момчев уточни, че автомобилът се е движил с висока скорост и е избутал друго превозно средство, в което е пътувало семейство.

Преследването е продължило над половин час, а автомобилът се е движил със скорост около 160 км/ч.

С цел недопускане на риск за гражданите първоначално не е използвана шипова лента. По-късно, при нов опит за спиране, е била разположена близо до мястото на инцидента. При опит да я избегне, водачът е загубил контрол и катастрофирал.

Загиналите са мигранти от афганистански произход, а няколко други са откарани в болница. В автомобила е имало и непълнолетни.

Автомобилът е видян първо в района на Приморско. По данни на полицията крайната цел на мигрантите е била Западна Европа.

Шофьорът на автомобила е румънски гражданин и е задържан

Водачът на автомобила е румънски гражданин, той е задържан, съобщи директорът на Регионална дирекция "Гранична полиция"– Бургас Лъчезар Момчев.

По думите му към момента текат процесуално-следствени действия и не може да бъде разкрита информация за казаното от водача по време на разпита.

През последно време по-голяма част от трафикантите са чужди граждани – предимно молдовски и румънски, посочи Момчев и добави, че "каналджията" е млад мъж.

На този етап не мога да потвърдя дали е криминално проявен, уточни той.

Според първоначалните данни загиналите мигранти са починали вследствие на удара на автомобила в билборд, след което колата е паднала в езерото Вая.

Пострадалите мигранти са били приети в Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас, където са им направени пълни медицински изследвания. За БТА от болницата казаха, че всички са изписани в добро състояние.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!