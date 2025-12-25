Коледари обикалят домовете срещу зли сили

Кадър Нова телевизия

Коледа е! По традиция от полунощ на Бъдни вечер до изгрев слънце коледари обикалят домовете, за да прогонят злите духове. Затова и пеят силно и потропват с гегите си - да разгонят нечистите сили.

Коледарите предварително избират своя водач, като обикновено той е най-възрастният и мъдър между тях. При обикалянето на къщите, домакините ги даряват с хляб, ядки и месо.

Коледари обикалят подбалканския град Крън. Легендарната в региона група “Нашенци” разказа за традициите и за това с какво са известни в ефира на “Здравей, България”.

Коледарите са само мъже от 30 до 76 години. Това са пазителите на българския фолклор. Те носят светлината на днешния празник и на днешната Коледа. Когато коледарите дойдат в дома, изгрява светлината и Рождество. Пожеланията са за здраве, за щастие и за много късмет във всяка една къща.

Прекрасните мъжки гласове на “Нашенци” са пленили цяла България и почти цяла Европа със златни медали от фестивали и участия по света.

“След като бяха забравени обичаите, решихме да възобновим коледуването. През 1999 г. групата се събра. Издирихме няколко песни от по-възрастните хора, заучихме ги и започнахме да обикаляме по домовете на градчето, всеки ни приемаше с желание, благославяхме за берекет, за здраве и хората оставаха много доволни”, обясни един от основателите на групата.

“Събираме се два пъти седмично, репетираме и се стараем да изчистим възможно най-много песните, за да звучим максимално добре”, обясни един от коледарите.

Друг коледар сподели, че ритуалът по коледуването се извършва на Бъдни вечер. “Коледарите обикалят по къщите, влизат във всяка една. Там ни посрещат стопаните. Станеникът на коледарската група прави наричане за здраве и берекет. Стопанинът дарява коледарите с вино, а стопанката прави колачета. Пеят се песни за момчета, за момичета и за стопаните”.

Коледарите силно тропат с гегите си, за да ги чуе стопанинът, да разлаят кучетата и да се вдигне врява.

“Добре дошли, скъпи коледари. Цяла нощ ви чакаме. Вие сте една светлина в нашия живот. Всяка година ни посещавате и аз съм страшно благодарен за това, че ни уважавате в най-светлия християнски празник - Рождество Христово. Бъдете живи и здрави. Винаги ще бъдете добре приети и желани в този дом”, обясни стопанинът Кальо.

Коледарите от фолклорен ансамбъл “Ситница” в Монтана се събират, за да се подготвят преди да тръгнат по домовете. Обличат народните носии, нагласят калпаците и гегите и си припомнят песните и благословиите, които ще занесат във всеки дом.

“В момента украсяваме нашите калпаци с пуканки, слагаме нашите кюстеци и ямурлуци, за да ходим да носим добри вести на хората. Традицията е коледарите да тръгват в ранните часове, за да обикалят къщите”, обясни един от тях.

“Емоцията не може да се опише. Усещаме старото време чрез поддържането на българските традиции. Пожелаваме най-вече здраве, берекет, плодородие, все хубави неща, които да са за семейството и роднините”, добави втори.

“Хората ни посрещат доста топло и са доста щастливи да ни видят. В повечето пъти ни дават доста храна”, разказа трети.

Коледарските песни и благословии огласят домовете в Монтана. Групи коледари започнаха да обикалят къщите на хората, за да наричат за здраве, берекет и благополучие през новата година.

Жителите на квартал “Жиловци” в Монтана се събудиха със сняг навън и със звука на коледарите, които посетиха дома на семейство Джокови.

"За нас Коледа е символ на здраве и мъдрост, на радост и просперитет. Много сме щастливи, че младите коледари уважиха нашия дом и го благословиха за здраве и щастие”, сподели София Джокова.

Коледарите в Павел Баня също са тръгнали с поздрави из града още от Бъдни вечер и продължават, докато не минат всеки един дом. Кулминацията предстои, но и коледуването там е доста по-различно.

“В Павел Баня традициите са живи, а днес е Рождество Христово - един от най-светлите християнски празници, които всички павелбанци ревностно си пазим. Коловете са група мъже, които се събират на 24 декември, за да обикалят всяка къща, да пеят и да благославят за здраве и берекет”, обясни Добрина от Павел Баня.

“Този празник се предава от поколение на поколение и във всяко едно семейство, в което се роди момченце, то е потомствен коледар. Павелбанските песни са уникални с това, че са двугласни. Те се предават от дядо на внук, от баща на син”, допълни тя.

