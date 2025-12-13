Коледата ще излезе по-скъпо на румънците

Пиксабей

В годината на строги и икономии и покачване на цените румънците ще посрещнат по-скъпа Коледа с по-скромни подаръци. Те заделят най-ниския бюджет за празниците през последните десет години, предават местните медии, пцитирани от БТА.

Скорошно проучване на Райфайзен банк, цитирано от Диджи24, показва, че почти половината от анкетираните ще отделят между 500 и 1000 леи (еврото се разменя за 5,09 леи) за изненади за близките си. Те планират да направят покупките предимно от супермаркетите и онлайн магазините. Парите, предвидени за харчене, идват от спестявания и от декемврийската заплата. Икономистите изчисляват, че за две деца родителите ще похарчат между 500 и 700 леи.

Най-новите данни на Националния статистически институт показват, че играчките са поскъпнали с 20 процента, книгите - с десет процента, часовниците и аудио-видео устройствата – с осем процента, дрехите – с шест процента, обувките – с пет процента.

Отново заради ограничени възможности, повечето румънци ще прекарат празниците у дома със семейството, роднините и приятелите си. Само осем на сто смятат да отидат на почивка.

На въпроса какъв символичен подарък искат, повечето отговориха здраве, късмет, пари и мир.

Добрата новина е, че повечето работодатели в Румъния или 89,7 на сто ще предоставят коледни бонуси за служителите, показва последното проучване, проведено от eJobs. Ще има и други придобивки, като например подаръчни ваучери, платени почивни дни или партита в края на годината.

В сравнение с миналата година, 84 процента от работодателите казват, че стойността на бонусите е останала непроменена, 8 на сто са увеличили бюджетите си, а други 8 процента са ги намалили.

