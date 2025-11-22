Коледен базар като в Германия се появи пред НДК

Кадър СО

Най-големият коледен базар в София отвори врати в петък вечерта. Зоната около НДК се превърна в коледна приказка, носеща уют и добро настроение, предаде Блиц

Тази година малки и големи могат да посетят специално изградената ледена пързалка. Част от атракционите са Виенското колело и коледният карусел

Друга голяма изненада за жителите на София е ретро коледен автобус, който се движи по специален маршрут, а за всички пътници ще има изненади и много празнично настроение, информира БГНЕС.

Посетителите могат да се насладят на различни сладки и солени изкушения, разнообразни напитки и нетрадиционни ястия.

Фестивалът подкрепя местните производители, като ги обединява във фермерски пазар, където всеки може да се докосне и да опита български продукти.

В него участват 35 земеделски производители от различни региони на страната, които предлагат на посетителите богато разнообразие от фермерски продукти – млечни и месни изделия, мед и пчелни продукти, био вина, сокове и конфитюри, зеленчукови разядки, продукти от роза и лавандула, ядки, тахани, халви, сладка, сиропи и други натурални храни.

Фестивалът ще продължи до 28 декември, като през целия период ще се провеждат различни тематични събития, концерти и благотворителни инициативи.

За поредна година Sofia Christmas Fest и Ротари България се обединяват в кампанията „От дете за дете — Стани таен Дядо Коледа“, където всеки желаещ има възможност да подари подарък на деца в нужда.

