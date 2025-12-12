Коледен базар в Екопарк Варна

Заповядайте да споделим празничното настроение в Университетската ботаническа градина – Екопарк Варна! През трите дни на базара ви очакват тематични щандове, творчески ателиета, вкусна храна, топли напитки и много коледни изненади.

На разположение на всички гости ще има и закрита зона, където можете да се стоплите с греяно вино и да похапнете, дори в случай на дъждовно време.

Среща с Дядо Коледа в парка

Всеки ден в 16:00 ч.

Дядо Коледа пристига лично, за да зарадва всички деца и да се снима с желаещите.

Творчески работилници с екипа на УБГ 20,00 лв. / 10,23 €

(с предварително записване чрез съобщение или по телефон; местата се пазят до 15 мин след обявения час)



Петък – 14:30

Работилница „Коледно джудже и елхичка“

Събота – 11:30

Работилница „Коледна елхичка“

Неделя – 11:30

Работилница „Коледна звезда“

Освен тях, всеки ден ще ви очакват и множество други творчески ателиета и демонстрации от външни участници.



Специални събития

Събота – 13:00

Рок група Акорд БГ

Неделя – 13:00

Куклен театър с бате Ицо

Всеки ден

• Празнични щандове и тематични работилници

• Атракции с коне

• Фото кътове за семейни снимки

• Коледна музика и празнично настроение през целия ден



Вход:

Възрастни – 6,00 лв. / 3,07 € Ученици, студенти и пенсионери (с документ) – 3,00 лв. / 1,53 € Деца до 4 г. (със семеен придружител) – безплатно Деца от 4 до 7 г. (със семеен придружител) – 3,00 лв. / 1,53 € на дете Лек автомобил – 6,00 лв. / 3,07 € на календарен ден Микробус / автобус – 9,00 лв. / 4,60 € на календарен ден



Очакваме ви в Екопарк Варна, за да създадем заедно незабравими коледни моменти!



За въпроси, заявки за участие и записване за работилниците можете да се свържете с нас на тел. 0885 451 776.



Следвайте новите ни страници във Facebook: https://www.facebook .com/profile.php?id=6158468159 9028 и Instagram: https://www.instagr am.com/ekoparkvarna/ , където ще откривате актуална информация за парка през 2026.



*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!