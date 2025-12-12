Коледен базар в Екопарк Варна
Заповядайте да споделим празничното настроение в Университетската ботаническа градина – Екопарк Варна! През трите дни на базара ви очакват тематични щандове, творчески ателиета, вкусна храна, топли напитки и много коледни изненади.
На разположение на всички гости ще има и закрита зона, където можете да се стоплите с греяно вино и да похапнете, дори в случай на дъждовно време.
Среща с Дядо Коледа в парка
Всеки ден в 16:00 ч.
Дядо Коледа пристига лично, за да зарадва всички деца и да се снима с желаещите.
Творчески работилници с екипа на УБГ 20,00 лв. / 10,23 €
(с предварително записване чрез съобщение или по телефон; местата се пазят до 15 мин след обявения час)
Петък – 14:30
Работилница „Коледно джудже и елхичка“
Събота – 11:30
Работилница „Коледна елхичка“
Неделя – 11:30
Работилница „Коледна звезда“
Освен тях, всеки ден ще ви очакват и множество други творчески ателиета и демонстрации от външни участници.
Специални събития
Събота – 13:00
Рок група Акорд БГ
Неделя – 13:00
Куклен театър с бате Ицо
Всеки ден
• Празнични щандове и тематични работилници
• Атракции с коне
• Фото кътове за семейни снимки
• Коледна музика и празнично настроение през целия ден
Вход:
Възрастни – 6,00 лв. / 3,07 € Ученици, студенти и пенсионери (с документ) – 3,00 лв. / 1,53 € Деца до 4 г. (със семеен придружител) – безплатно Деца от 4 до 7 г. (със семеен придружител) – 3,00 лв. / 1,53 € на дете Лек автомобил – 6,00 лв. / 3,07 € на календарен ден Микробус / автобус – 9,00 лв. / 4,60 € на календарен ден
Очакваме ви в Екопарк Варна, за да създадем заедно незабравими коледни моменти!
За въпроси, заявки за участие и записване за работилниците можете да се свържете с нас на тел. 0885 451 776.
