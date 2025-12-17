Коледен градски автобус радва малки и големи по улиците на Варна

снимка: Градски транспорт Варна

Автобус на градския транспорт на Варна създава допълнително празнично настроение по улиците на града с коледната си украса.

"Инициативате е създадена с ентусиазма и личното участие на наши служители, с искреното желание да донесе радост както на децата, така и на възрастните.

Надяваме се този малък жест да внесе повече светлина и усмивки в зимните дни.", коментират от общинския превозвач.

От там напомнят на пътуващите, че в автобусите на градския транспорт е въведено и функционира видеонаблюдение. "Всички вандалски прояви се записват и могат да бъдат проследени, включително и техните извършители. Призоваваме за отговорно поведение и опазване на общото имущество.", допълват от "Градски транспорт Варна".

