Коледен градски автобус радва малки и големи по улиците на Варна
снимка: Градски транспорт Варна
Автобус на градския транспорт на Варна създава допълнително празнично настроение по улиците на града с коледната си украса.
"Инициативате е създадена с ентусиазма и личното участие на наши служители, с искреното желание да донесе радост както на децата, така и на възрастните.
Надяваме се този малък жест да внесе повече светлина и усмивки в зимните дни.", коментират от общинския превозвач.
От там напомнят на пътуващите, че в автобусите на градския транспорт е въведено и функционира видеонаблюдение. "Всички вандалски прояви се записват и могат да бъдат проследени, включително и техните извършители. Призоваваме за отговорно поведение и опазване на общото имущество.", допълват от "Градски транспорт Варна".
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!