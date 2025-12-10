Коледна работилница за децата в Парк-музей "Владислав Варненчик"

Парк-музей "Владислав Варненчик"

На 13 и 20 декември (двете поредни съботи преди Рождество) от 11:00 ч. Парк-музей „Владислав Варненчик“ организира детски коледни работилници. Участниците ще имат възможност да изработят играчки и декорация от природни материали, използвайки малките богатства на парковата част – шишарки, клони, листа, борови иглички, както и мъниста, прежда, канап и много творческо въображение.

Цената на участието в творческото ателие е 10 лв. на дете, като заниманията са подходящи за малчугани в предучилищна възраст и ученици до V–VI клас.

Повече информация и заявяване на присъствие на тел. 052 740 302 или на: vl.varnenczikpr@abv.bg.

