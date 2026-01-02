Коледната ваканция свършва на 4 януари, вторият срок започва на 3 февруари

Пиксабей

Вторият учебен срок на учебната 2025/2026 година започва на 3 февруари за всички ученици от първи до 12-и клас в страната, се посочва в графика за учебното време за настоящата учебна година, публикуван в сайта на Министерството на образованието и науката (МОН), предаде Дир.

Коледната ваканция през настоящата учебна година е до 4 януари, включително, като учениците ще са на училище на 5 януари, понеделник.

Почивката между двата срока ще бъде три дни - от 31 януари до 2 февруари, включително.

В графика е предвидено 2 март (понеделник) да бъде неучебен ден. Той ще се слее с националния празник 3 март и ще се получат четири неучебни дни за учениците - от 28 февруари до 3 март.

Пролетната ваканция за учениците от първи до 11-и клас ще е от 4 до 13 април. За бъдещите абитуриенти ваканцията ще започне малко по-късно - на 8 април, като също ще продължи до 13 април.

По традиция неучебни ще са дните на матурите. На 20 май ще е задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература в 12-и клас, а на 22 май ще е втората матура.

По предложение на директорите, за да не се нарушава учебният процес за цяла седмица, неучебни ще са и дните на матурите, и на националните външни оценявания в седми и в десети клас - 17 и 19 юни. На 17 юни е националното външно оценяване по български език и литература в седми и в десети клас. На 19 юни е националното външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети в седми клас, както и външното оценяване по математика в десети клас.

Вторият учебен срок за учениците от 12-и клас завършва на 15 май. За учениците от първи до трети клас той приключва на 29 май. На 12 юни завършва вторият учебен срок за учениците от четвърти до шести клас, а на 30 юни - за паралелките в пети и шести клас в спортните училища.

На 30 юни завършва срокът за учениците от седми до 11-и клас. За учениците в професионално и в дуално обучение ще има производствена практика или практическо обучение в реална работна среда, които ще са след завършването на учебния срок.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!