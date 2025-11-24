Пиксабей

Големи промени в социалния сектор предвижда ресорният министър Борислав Гуцанов. Възрастта за пенсия няма да се вдига, коледните добавки влизат в закон, а решенията за инвалидност ще претърпят коренна промяна.

В ефира на бТВ Гуцанов заяви, че държавата остава финансово стабилна и че няма опасност от фалит или дестабилизация. „Някои се опитват да всяват страх. Няма такова нещо – държавата е стабилна“, каза министърът.

Според него повишението на осигурителните вноски с два процентни пункта ще донесе около 1,2 млрд. лв., но няма да реши фундаменталния проблем с недостига в пенсионната система.

Той подчерта, че още при въвеждането на сегашния модел е било ясно, че той ще се дофинансира от държавния бюджет.

Минималната работна заплата и споровете около нея

Министърът защити механизма, по който се определя минималната заплата, като подчерта, че България все още е страната с най-ниска минимална работна заплата в ЕС.

По думите му социалните партньори са били близо до общо решение по въпроса и разговорите ще продължат през 2025 г.

Гуцанов припомни, че с 620 евро минимална работна заплата от 2026 г. България остава страната с най-ниското минимално възнаграждение.

Коледни добавки – нови правила, разписани в закон

Социалният министър потвърди, че коледни добавки ще получат само пенсионерите с доход под прага на бедност – 638 лв., което ще струва на държавата 64 млн. лв.

Той призна, че винаги съществува „тънката линия“, при която пенсионер с доход само лев над прага не получава нищо. Министерството работи по законодателни промени, които да въведат траен механизъм за определяне на коледните и великденските добавки.

В бъдеще вероятно ще се взимат предвид и допълнителни доходи на пенсионерите – от наеми, от ренти и др., както е при определянето на достъпа до социални помощи.

Пенсионна реформа – без повишаване на възрастта

Гуцанов увери, че в подготвяната пътна карта за пенсионната реформа няма радикални промени, а основният акцент е, че възрастта за пенсиониране няма де се повишава.

Акцент в бъдещите промени ще бъде и борбата със сивата икономика и реформирането на минималните осигурителни прагове по професии.

Социалният министър обяви, че неговото министерство е готово с проекта за пенсионна реформа, но параметрите ще станат ясни, когато той бъде внесен в социалната парламентарна комисия.

Реформа и в ТЕЛК решенията

Социалният министър даде заявка и за сериозна реформа в ТЕЛК решенията.

„Не може от 6,4 млн. българи да имаме 800 000 души с ТЕЛК решение. И не може през 2019-2020 г. да сме имали около 20 000 асистенти на хора с увреждания, а в момента да гоним 90 000 – да се увеличават с 1020-1050 на месец“, коментира Гуцанов.

Неговото очакван е да се стигне до край в проверките в тази система, както стана с домовете за възрастни хора, за да се помага адекватно на хората, които действително имат нужда от помощ.

Отношенията в коалицията и нападките от ГЕРБ

Социалният министър отговори и на критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който го обвини в популизъм. Гуцанов заяви, че не се е почувствал засегнат.

„Нормално е социалният министър да иска повече. Това е моята работа“, заяви Гуцанов.

На въпрос дали е мислил да подаде оставка след конфликта, той каза: „Готов съм и да работя и за пълен мандат, и още утре да си подам оставката, ако това е най-доброто за страната.“

