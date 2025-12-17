Коледните празници наближават: Варненци пазаруват желани подаръци за цялото семейство от магазин "Фемили" на ул. „Д-р Анастасия Железкова“ 35
Коледа е съвсем близо и време за подаръци няма много. Все повече варненци избират да пазаруват от магазин, който предлага голямо разнообразие от качествени стоки за мъже, жени и деца – всичко на едно място и без излишно обикаляне.
Какво ще откриете вътре?
Магазинът предлага облекла и обувки за малки и големи, като много от продуктите са от български производители – нещо, което клиентите оценяват високо. Има и италианска мода, подбрана специално за сезона.
- Дамски и мъжки дрехи за ежедневието и празниците
- Детски дрехи и обувки
- Бельо на водещи български марки
- Обувки за всеки вкус
- Спално бельо и стоки за дома
- Подаръчни ваучери – хит за празниците
Вижте във Фейсбук: https://www.facebook.com/familyshopvarna
https://www.facebook.com/groups/4923923807693281
Подходящо място за избор на подаръци
Много клиенти споделят, че именно тук намират практични и желани идеи за подарък – за съпруг, съпруга, родители, деца или колеги. Вaучерите за подарък също са отлично решение, защото дават свобода на получателя да избере това, което наистина му харесва.
Удобно работно време – без почивен ден
Магазин "Фемили" работи всеки ден от 09:00 до 20:00 часа, което улеснява дори най-натоварените хора.
Адрес: Варна, ул. „Д-р Анастасия Железкова“ 35
И вайбър за новости и стилни съвети: https://invite.viber.com/?g2=AQBvwrds6i1Zl1OCP5afsUDg0kofrRddaupNCaJKPlalSjuTmMTYG92Mu2EGmvfB
Ако търсите място, където да пазарувате спокойно, с голям избор и качествени стоки за цялото семейство – определено си заслужава да посетите магазин "Фемили"!
* публикация
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!
За да продължите, трябва да се регистрирате в сайта