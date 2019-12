Коледните тържества във Витлеем започнаха с традиционен парад на Площада на Рождеството

Кадър и видео: "Туитър"

Във Витлеем - града на Западния бряг на река Йордан, смятан според легендите за родното място на Исус Христос, вчера започнаха коледните тържества, предадоха световните агенции, цитирани от bta.bg.



С биене на барабани и звуци на гайди по улицата към площада, където се намира храмът "Рождество Христово", в коледен марш преминаха оркестри и музикални ансамбли от скаути и ученици от 30-ина палестински християнски училища.

За най-слаба по брой на поклонници във Витлеем през това десетилетие се смята 2014 година. Преди 5 години туристическият поток рязко спадна заради изострянето на обстановката на Западния бряг, първите масирани ракетни обстрели по Израел от сектора Газа и продължилата 50 дни през лятото израелска военна операция на територията на този палестински анклав.



През 2017 г. потокът от туристи във Витлеем отново спадна, след като празнуването на Рождеството бе политизирано от президента на САЩ Доналд Тръмп, който на 6 декември тогава обяви, че признава Ерусалим за столица на Израел и че премества там американското посолство от Тел Авив. Това доведе до нов кръг от насилие в региона. Преди това пък в продължение на две години много туристи предпочетоха да се въздържат от пътувания във Витлеем, който е разположен на границата с Ерусалим, заради започналата през есента на 2015 г. серия от нападения с нож в Ерусалим и на Западния бряг.



Днес обстановката е различна. "Изпълнен съм с потресаващо чувство на възторг поради самия факт, че на Коледа се оказах във Витлеем. Мечтал съм за това от дете, за него са ми разказвали на уроците в моето католическо училище в Париж, и тогава ние очаквахме с нетърпение коледната ваканция. Сега съм във Витлеем на 24 декември, но вече като възрастен, и мога да кажа, че тук далече не всичко е така приказно, както си го представях тогава. Но моите деца днес са в абсолютен възторг", каза за ТАСС френският турист Жером, пристигнал във Витлеем с жената и трите си деца.

Many of the 1,100 Christians in Gaza are prevented from celebrating Christmas in nearby Bethlehem because of Israel's blockade.



But this local nonprofit is working to bring the festivities to Gaza. pic.twitter.com/Vo55EBVwJP