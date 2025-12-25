Коледният дух завладя градския транспорт във Варна

Кадър Фб

Дядо Коледа изненада приятно варненци, след като подкара тролейбус по линия 82 във Варна и внесе истинско коледно настроение в градския транспорт. Усмивки, снимки и добро настроение съпътстваха пътуването, а пътниците не скриха възхищението си от нестандартната и топла инициатива. „Браво на инициативния шофьор! Лек път към Новата 2026 година!“ – пожелаха варненци, които с радост приветстваха идеята и споделиха празничния момент, предаде Нова Варна.

Снимка: Kaloqn C.

Припомняме, че преди няколко дни от „Градски транспорт – Варна“ пуснаха и специален коледен автобус, богато украсен с елха и блестящи коледни лампички. Празничното возило радва малки и големи, превръщайки обикновеното пътуване в истинско коледно изживяване и доказвайки, че духът на празниците може да бъде навсякъде – дори по пътя към дома.

От Градски транспорт напомнят, че в дните на коледните празници до 28.12.2025 г. вкл., линиите на градския транспорт във Варна ще се движат според установеното празнично разписание.

Важно: На 24 и 25 декември обслужването на курсовете ще бъде до 22:00 часа.

