Коледният експрес на БДЖ потегли с парна машина
кадър Нова телевизия
Днес, на Игнажден, БДЖ пусна специална туристическа атракция в центъра на България. Това предаде Нова телевизия.
Коледен влак с вагон от правителствения Витоша Експрес и теглен от парен локомотив, замина от Гара Горна Оряховица тази сутрин. Влакът бе пълен с туристи.
Изненада за всички, най-вече за децата, беше Дядо Коледа. Той раздаде подаръци от името на държавните железници.
„Машината е работила тази серия - 16 в Горна Оряховица, и е карала всички влакове от Русе, Горна Оряховица до Сара Загора. Пътнически, товарни, бързи, мощен локомотив, универсален за всякакви влакови”, каза машинистът Алберт Иванов.
