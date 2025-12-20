Коледният експрес на БДЖ потегли с парна машина

кадър Нова телевизия

Днес, на Игнажден, БДЖ пусна специална туристическа атракция в центъра на България. Това предаде Нова телевизия.

Коледен влак с вагон от правителствения Витоша Експрес и теглен от парен локомотив, замина от Гара Горна Оряховица тази сутрин. Влакът бе пълен с туристи.

Изненада за всички, най-вече за децата, беше Дядо Коледа. Той раздаде подаръци от името на държавните железници.

„Машината е работила тази серия - 16 в Горна Оряховица, и е карала всички влакове от Русе, Горна Оряховица до Сара Загора. Пътнически, товарни, бързи, мощен локомотив, универсален за всякакви влакови”, каза машинистът Алберт Иванов.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!