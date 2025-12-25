Коледният сняг прекъсна тока в десетки населени места у нас

Снимка: Булфото, архив

Навръх Коледа – сняг заваля в цялата страна. Снегопочистващата техника разчиства и опесъчава пътищата в страната.

Въведена е временна организация на движение по част от проходите в Стара планина. А заради снега населени места останаха без ток, предава bTV.

Шест общини в област Видин са с прекъсвания в електрозахранването, това съобщават от електроразпределителното дружество в Северозападна България.

Засегнатите населени места са около трийсет.

Аварии има и в области Враца и Монтана, както и в други региони.

Най-вероятната причина за прекъсванията са обилните снеговалежи в тези райони.

