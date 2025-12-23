Коледно чудо: Четири двойки близнаци се родиха за пет дни в АГ болница „Шейново“
Снимка: Пиксабей
Истинско коледно чудо се случи в дните преди Рождество Христово – в рамките на едва пет дни в II АГ болница „Шейново“ на бял свят се появиха четири двойки близнаци.
Всички новородени са в добро общо състояние, а майките им също се чувстват добре, предава Дарик. За тях се полагат денонощни професионални грижи от екипите на лекарите и акушерките в болницата.
От лечебното заведение споделят, че подобни моменти носят особена радост и смисъл в навечерието на светлите празници и са още едно доказателство за отдадеността и високия професионализъм на медицинските екипи.
Радостната новина превърна дните преди Коледа в истински празник за семействата и персонала на болница „Шейново“.
