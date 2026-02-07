Колеги на журналистката Ася Александрова: Нека помогнем в борбата ѝ с тежко заболяване

кадър: фейсбук Орлин Павлов

„Нека да помогнем на нашия любим колега и приятел – водещата на сутрешния блок на радио „Фокус“ Ася Александрова, в борбата ѝ с тежко заболяване, което изисква продължително лечение“, написаха колегите на журналистката.

Апел да се помогне за лечението на Александрова отправи чрез профила си във Фейсбук и певецът и актьор Орлин Павлов:

Тя има нужда от помощ в събирането на средства за скъпоструващо лекарство. До този момент семейството ѝ е поело лечението, но средствата за продължаването му вече са непосилни за тях.

През последните месеци Ася Александрова е преминала през тежки терапии. В момента предстои нов етап от лечението ѝ, за който има вече одобрени медикаменти.

За следващите приблизително 6 месеца, извън текущата терапия, са необходими около 35 000 евро само за назначените ѝ лекарства.

„Всеки жест е от значение. Нека, който има възможност да подкрепи Ася!“, призовават колегите ѝ, допълва Бтв.

Ако желаете и имате възможност да помогнете, сметката е:

Банкова сметка в ДСК

Титуляр: Ася Асенова Александрова

IBAN: BG37STSA93000032451065

