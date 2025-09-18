Коли блокираха входовете към служебния паркинг на НС

Снимка: Фейсбук, Л. Бориславова

Няколко коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента малко след 5:40 ч. сутринта, в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов, съобщи във фейсбук депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова.

"Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала. Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка “Ходи пеша, бе!”, пише Бориславова, цитирана от Дарик.

"Това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам.-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев", допълва тя.

