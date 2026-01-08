Количествата валежи в Крумовградско за последните 48 часа надхвърлят 280 л на кв. м

Снимка: Булфото

Над 280 литра на квадратен метър са измерените количества валежи в крумовградското село Токачка, а в самия Крумовград за изминалите две денонощия те надхвърлят 160 литра на квадратен метър. Това съобщиха за БТА от хидрометеорологичната обсерватория в Кърджали, като допълниха, че през изминалата нощ на двете отчетени места е имало и ураганен вятър.

Количествата валежи в община Кирково, втората най-засегната от валежите в областта община, също надхвърлят 160 литра за квадратен метър за двете денонощия.

В Крумовград продължава работата по отстраняване на щетите, като по линия на пожарна безопасност към момента се работи по три сигнала, каза пред журналисти директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Сергей Заимов, който е на терен. Сигналите са за наводнения в промишлено предприятие, в жилищен блок, както и по отстраняване на паднало дърво. През изминалото денонощие са получени и няколко сигнала за паднал покрив на оранжерия и паднали дървета, които към момента са приключили.

Общо 23-ма огнеборци са реагирали на седем сигнала за аварийно-спасителни дейности през вчерашния 7 януари, обобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Екип на пожарната служба в Момчилград е оказал съдействие на спешни медици за пренасяне на пострадал човек до линейка. Пожарникари от службите в Джебел и участъка в Бенковски са премахнали паднали дървета в района на селата Ридино, Слънчоглед, Каялоба и Долен. Тази нощ трима пожарникари от службата в Крумовград са премахнали паднала оранжерия върху лек автомобил в село Аврен вследствие на силния вятър. До пристигане в селото екипът е отстранил на три места дървета от пътното платно. Два екипа – на пожарните служби в Крумовград и Кърджали, са дежурили в района на моста в Крумовград поради усложнената метеорологична обстановка.

И към момента е в действия системата BG-ALERT, като всеки който влиза на територията на общините Крумовград и Кирково бива уведомен за метеорологичната обстановка и предупреждаван да е с повишено внимание.

