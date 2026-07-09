Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

Снимка уикипедия, Parto Joghataee

Острите обвинения на Египет след отпадането от Аржентина на Световното първенство накараха шефа на съдиите във ФИФА Пиерлуиджи Колина да направи допълнително разяснение.

В интервю за официалния сайт на световната футболна централа той категорично отхвърли тежките обвинения от египетския лагер и защити решенията на рефера Франсоа Льотексие в две ключови ситуации: при незачетения гол на африканците за 2:0 и при неотсъдената дузпа за нарушение срещу Салах точно преди попадението на “аслбиселесте” за 3:2. Според италианеца и в двата случая арбитърът е взел правилното решение. Колина обаче не каза нищо за претенциите на Египет за задържане в наказателното поле, пише Спортал.бг.

Селекционерът на Египет Хосам Хасан, наред с други неща, говори за „напълно манипулиран мач“ и изрази подозрение, че някой е искал да види Лионел Меси по-напред в турнира. Аржентина успя да навакса пасив от 0:2 и да стигне до победа с 3:2.

“Никой не може да твърди, че съдийският отдел на ФИФА може да бъде повлиян от когото и да било, дори от президента на ФИФА“, поясни Колина. Той добави, че Джани Инфантино винаги вярва, „че ние работим напълно независимо“.

“Разбира се, конструктивната дискусия относно решенията винаги ще бъде част от футбола, но неоснователните обвинения нямат място в нашия спорт - подчерта още Колина. - Никой не трябва да поставя под въпрос почтеността на длъжностните лица на Световното първенство. Когато се случи нещо подобно, това може да предизвика реакции, които водят до заплахи срещу тях и техните семейства. Това не е правилно.“

Три решения вбесиха египтяните: гол на „фараоните“ беше отменен заради нарушение срещу Лисандро Мартинес в хода на атаката; малко преди победния гол за 3:2 имаше неотсъден контакт между Хулиан Алварес и Мохамед Салах в наказателното поле на Аржентина; и при резултат 2:2 Хамди Фатхи от Египет беше задържан от Алексис Мак Алистър, което можеше да доведе до дузпа.

Оценката на Колина: „След всеки отбелязан гол ВАР проверява атакуващата фаза на владеене на топката. Ако бъде открито нарушение, което се счита за повлияло на гола, ВАР препоръчва преглед на терена. Няма определен лимит по отношение на разстоянието до вратата или времевия интервал между инцидента и гола.“



Според него Лисандро Мартинес е бил „ясно настъпен по крака“. В същото време обаче после Хулиан Алварес не извършвал нарушение срещу Салах, защото Колина обяснява, че аржентинецът първо докосва топката и след това осъществява "нормален футболен контакт“.

А какво да кажем за възможната дузпа след задържането от МакАлистър? Оценката на Колина по този въпрос остава неясна – италианецът пропуска да коментира това в своето интервю.

Редактор "Екип на Петел",

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