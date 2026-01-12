Колите се пързалят в "Аспарухово"

Кадър Фб

Големи проблеми за автомобилите с летни гуми във Варна.

Клипове показват как придвижването е почти невъзможно по заледените улици.

Жена публикува видеа от Аспарухово, където се вижда, че улиците са пързалка, а шофирането на автомобил е почти невъзможно.



"Бъдете внимателни и излизайте само, ако е твърде спешно!", казва още тя.





Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!