Колите се пързалят в "Аспарухово"

12.01.2026 / 10:40 0

Кадър Фб

Големи проблеми за автомобилите с летни гуми във Варна.

Клипове показват как придвижването е почти невъзможно по заледените улици.

Жена публикува видеа от Аспарухово, където се вижда, че улиците са пързалка, а шофирането на автомобил е почти невъзможно.

"Бъдете внимателни и излизайте само, ако е твърде спешно!", казва още тя.

