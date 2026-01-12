Колите се пързалят в "Аспарухово"
Големи проблеми за автомобилите с летни гуми във Варна.
Клипове показват как придвижването е почти невъзможно по заледените улици.
Жена публикува видеа от Аспарухово, където се вижда, че улиците са пързалка, а шофирането на автомобил е почти невъзможно.
"Бъдете внимателни и излизайте само, ако е твърде спешно!", казва още тя.
