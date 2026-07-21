Колите вече паркират и в гората до варненския плаж в Аспарухово

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Особено остро през летните месеци стои и въпросът с паркирането в крайбрежната зона на „Аспарухово“. Проблемът се обостря през почивните дни, когато автомобили навлизат в зелените площи и заемат части от парковата среда край плажа. Сигнал подаде в писмо до Радио Варна Калоян Николов, жител на "Аспарухово", като уточни, че го е пратил и към районната администрация.

"Темата за коли и паркиране в парка е вечна, но тази година мисля, че е кулминацията на завладяването на частите от парка в близост до плажа от автомобили и боклуци. Ако предходните години колите паркираха в една част от откритите територии, сега вече са плъзнали и в горичката в близост. Сещате се и количеството боклуци какво е. Въпросът ми е как управлявате и смятате да управлявате този процес, защото не може да оставим парка да се ползва "от колкото коли дойдат?!". Това пише Николов.

Според районния кмет Ивайло Маринов решението е заложено в действащия подробен устройствен план.

„Предвидено е изграждането на 585 паркоместа по крайбрежната алея, заедно с велоалея и пешеходна инфраструктура. Целта е автомобилите да бъдат изведени на обособени места, а движението да стане по-организирано“, отговори той в интервю за Радио Варна.

В момента контролът върху паркирането върху пясъчните терени се осъществява основно от полицията

„Събота и неделя натоварването е много сериозно. Поддържаме постоянна координация с полицията, защото общината няма всички необходими правомощия за санкциониране по тези случаи“, допълни Ивайло Маринов.

Повече жители - повече контейнери

Кметът посочи, че броят на контейнерите се увеличава с растежа на района, който е обект на засилен инвеститорски интерес.

„Населението расте, кварталът се развива и нуждите се увеличават“, обясни Маринов. Той призна, че все още не могат да осигурят достатъчно контейнери за смет във вилните зони в района, където мнозина от хората са постоянно живеещи. Администрацията продължава да среща затруднения със сметосъбиращата фирма, каза кметът. Имаме GPS система, с която проследяваме маршрутите на камионите. Наши служители правят ежедневни обходи. Когато фирмата не изпълнява графика си, налагаме санкции. От пролетта досега глобите са за около 90 хиляди лева. Има глобени и жители изхвърлящи неправомерно боклука си“, заяви районният кмет.

Редактор "Екип на Петел",

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