Колко крачки на ден са нужни за борба с вредите от заседналия начин на живот

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Между 9000 и 10 000 крачки дневно са оптималният брой за компенсиране на вредите от заседналия начин на живот, установи международен екип от изследователи в проучване, публикувано в British Journal of Sports Medicine през 2024 г. Според данните този брой крачки намалява риска от сърдечносъдови заболявания (ССЗ) с 21 процента и риска от смъртност с 39 процента, пише БГНЕС.

Изследователите, водени от специалиста по обществено здраве Матю Ахмади от Сиднейския университет, анализираха данни от 72 174 доброволци от базата данни UK Biobank. Участниците са носили акселерометри на китката в продължение на седем дни, за да се оцени нивото им на физическа активност. Средното време в седнало положение е било 10,6 часа дневно. Проучването обхваща средно 6,9 години здравни данни за всеки участник.

Резултатите показват, че половината от здравните ползи се проявяват още при 4000 до 4500 крачки дневно, а всеки брой над 2200 крачки е свързан с намален риск от смъртност и ССЗ - независимо от времето, прекарано в седнало положение.

Въпреки обнадеждаващите резултати, Ахмади подчерта, че повече крачки не са оправдание за прекомерно заседяване. „Всяко движение има значение и хората могат и трябва да се опитат да компенсират здравните последици от неизбежното заседяване, като увеличат броя на дневните си крачки“, заяви той.

Редактор "Екип на Петел",

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