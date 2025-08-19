реклама

Колоездач прати 75-годишен тротинеткаджия в болница заради предимство на улицата

19.08.2025

Булфото

В сутрешните часове на 18 август в Районното управление на Казанлък е получен сигнал за сбиване на кръстовището на ул."Цар Иван Шишман" и ул."Д-р Стамболски".

На място е установен 75-годишен мъж, лежащ на пътното платно с рана на главата, а в близост до него триколесното му електрическо пътно превозно средство. Той обяснил, че след възникнал спор за предимство с неустановен водач на велосипед, същият му е нанесъл побой и се оттеглил.

Потърпевшият е  транспортиран и настанен за лечение в болница, без опасност за живота.

Образувано е досъдебно производство по чл.131, ал.1, т.12, вр. с чл.130, ал.1 от НК, съобщиха от полицията.

 

