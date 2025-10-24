Колоездачна обиколка променя движението по републикански пътища във Варненско в неделя

снимка: АПИ

На 26 октомври (неделя) за провеждане на „Колоездачна обиколка на Варненското езеро“ временно ще се променя организацията на движение по част от републиканската пътна мрежа в област Варна.

Предвижда се от 08:55 ч. до 09:25 ч. да бъде спрян трафикът по път I-9 Аспарухов мост, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Между 9:30 ч. и 12:50 ч. поетапно на интервали ще бъде спирано преминаването по третокласния път III-9004 Варна - Белослав.

Трафикът по път III-2008 кв. „Повеляново“ – Езерово – Варна ще бъде ограничен от 14:30 ч. до 15:10 ч.

Движението по първокласния I-2 от начало град Варна до магазин „Айко“ ще бъде спряно от 15:10 ч. до 16:00 ч.

Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

