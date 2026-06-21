Колона от автомобили на изходите на "Кулата" и "Маказа" тази сутрин

кадър: Петел

На граничните преходи с Гърция - "Кулата" и "Маказа", трафикът е интензивен за леки автомобили на изход, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си.

През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Движението през всички гранични преходи с Румъния е нормално. На граничния преход Русе–Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира.

На границата с Турция преминаването е нормално на всички контролно-пропускателни пунктове.

Движението на граничните пунктове с Република Северна Македония е нормално.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия, предава БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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