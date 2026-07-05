Колони от тирове, коли и автобуси на някои от граничните пунктове със Сърбия и Турция

снимка: МВР

На граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция „Капитан Андреево“ трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“.

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП „Калотина" на вход за леки автомобили и автобуси.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове и преходи на границите с Република Северна Македония, Гърция и Румъния. От 10:00 часа на 30 юни на граничния преход Русе - Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост и трафикът е в двете платна, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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