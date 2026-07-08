Колумбиец дойде при "соколите"

Снимка ФБ, Спартак Варна

"Соколите" взеха 12-о ново попълнение през лятото. Това е колумбиецът Джонатан Хуртадо. Централният бранител бе преотстъпен на Спартак от Добруджа.

ФК Спартак Варна привлече колумбийския централен защитник Джонатан Хуртадо.

25-годишният бранител, който е продукт на прочутата академия на аржентинския гранд Newell’s Old Boys – една от най-реномираните футболни школи в Южна Америка, пристига в Спартак Варна под наем от ФК Добруджа.



Пожелаваме на Джонатан много здраве, силен сезон и успехи със синьо-бялата фланелка! Добре дошъл в Спартак Варна!, написаха от Спартак на страницата си във Фейсбук.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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