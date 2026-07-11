Колумбиецът Хаминтон Кампас е получил заплахи за убийство след пропуска си в мача с Швейцария

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Футболистът на националния отбор на Колумбия Хамилтон Кампас и семейството му са получили няколко заплахи за убийство, след като тимът отпадна от Световното първенство по футбол от Швейцария след изпълнение на дузпи. В 115-ата минута на продълженията Кампас пропусна чисто положение за тима от Южна Америка. Той получи подкрепата на футболната федерация в страната, посочва БТА.

"Колумбийската федерация осъжда категорично смъртните заплахи към Хамилтон Кампас и семейството му. Нито един футболист или човек от обкръжението му не бива да бъде заплашван за това, че представлява страната си на толкова голямо спортно събитие", се казва в позиция на федерацията.

Самият Кампас също взе позиция в социалните медии. "Можем да мислим различно, да чувстваме разочарование или тъга, но нито едно чувство не оправдава омразата и това да живееш в страх."

Тези смъртни заплахи напомнят на тези срещу Карлос Санчес, Матуис Урибе и Карлос Бака на Световното първенство през 2018 година или убийството на Андрес Ескобар на 2 юли 1994 на паркинг в Меделин, след като той си отбеляза автогол срещу тима на САЩ в мач, в който тимът му бе елиминиран от Мондиала.

Редактор "Екип на Петел",

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