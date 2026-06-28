Колумбия изтърва Португалия, ДР Конго се класира за елиминациите

Стопкадър БНТ 1

Колумбия изигра много силен мач и надигра Португалия, но не успя да отбележи гол и срещата завърши 0:0. Въпреки че пропуснаха доста положения, южноамериканците няма за какво да съжаляват, тъй като завършиха на първо място в група "К".

Това може да има сериозно отражение, защото тимът на Нестор ще играе срещу Гана, а евентуалният им съперник на осминафиналите също изглежда по-лесен в сравнение с този на португалците. Иберийците ще се изправят срещу Хърватия на 1/16. Ако спечелят, те ще срещнат победителя от двубоя между Испания и втория в група "J", пише Спортал.бг.

Една от най-бедните и раздирани от постоянни военни конфликти страни в Африка - ДР Конго, записа своя голям исторически момент в света на спорта, след като записа първата си победа на световни футболни финали, стигайки до 3:1 срещу Узбекистан.



Елдор Шомуродов (10') откри резултата рано, като той се разписа и още в 20-ата секунда, но попадението му бе отменено след преразглеждане чрез ВАР. Четвърт час след началото не бе зачетен гол и за африканците, който бе вкаран от Натанаел Мбуку.

След почивката Йоан Упса (68') изравни от дузпа, а Фистон Майеле (78') осъществи пълен обрат. Крайният резултат бе оформен с ново попадение на Упса (90'+1') в добавеното време, като то бе реализирано този път от игрова ситауция.



Крайният резултат дори надхвърля самата победа, тъй като тя не само запази третото място на конгоанците, на което те стартираха кръга, но и влязоха в топ 8 на тимовете, завършили на трета позиция и с тов аси извоюваха исторически 1/16-финал срещу Англия, като предстои истинска битка на Давид срещу Голиат идната седмица.

Редактор "Екип на Петел",

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