Колумбия обяви безпрецедентно увеличение на минималната заплата

Снимка: Пиксабей

Колумбийското правителство обяви безпрецедентно увеличение с 23,7% на т. нар. минимална работна заплата, осигуряваща живот, която от 2026 г. ще достигне 2 милиона песос (около 535 долара) месечно, включително държавната субсидия, покриваща разходи за транспорт, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

"Преминаваме към минимална работна заплата от 1 746 882 песос, което е увеличение от 22,7% спрямо настоящата година", заяви президентът Густаво Петро в телевизионно обръщение. Той уточни, че добавянето на транспортната субсидия от около 250 000 песос ще увеличи общата сума до 2 милиона песос.

Петро подчерта, че увеличението е изчислено не само на база инфлация и производителност, но и с оглед на по-справедливи критерии, които да осигурят по-добри условия на живот за работниците и техните семейства. "С тези мерки възнамеряваме да намалим неравенството", каза той, като призна, че ще има натиск върху цените, но определи инфлацията като "борба за демократизация на богатството", позовавайки се на италианския икономист Пиеро Срафа.

Решението беше взето едностранно от правителството, след провал на тристранните преговори между държавата, работодателите и синдикатите.

Увеличението надхвърли очакванията на бизнес организациите и икономистите. Националната асоциация на собствениците на бизнес в Колумбия предупреди, че решението крие сериозни рискове за инфлацията, заетостта и публичните финанси. Според работодателската организация, всяко увеличение на минималната заплата с 1% води до допълнителни публични разходи от около 400 милиарда песос.

"Инфлацията несъмнено е една от променливите, които най-много засягат най-уязвимите граждани. Във време, когато правителството ни заяви, че е в икономическа извънредна ситуация, се смята, че всяко увеличение на заплатите с 1 процент генерира 400 милиарда песос (около 107 милиарда долара) допълнителни бюджетни разходи", подчерта асоциацията.

Подобни опасения изрази и Националната федерация на търговците, която заяви, че ръстът, значително над текущата инфлация от около 5%, може да доведе до загуба на работни места и разширяване на неформалната икономика.

"Този ​​безотговорен акт, извършен от националното правителство, за прекомерно и безпрецедентно повишаване на минималната работна заплата, многократно повече от инфлацията, ще има много сериозни последици за икономиката и за самите работници, които ще бъдат застрашени от високите разходи за тези работни места", заявиха от федерацията.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!