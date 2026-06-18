Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан

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Колумбия стартира с очаквана победа участието си на Световното първенство. Отборът на Нестор Лоренсо се наложи с 3:1 над дебютанта Узбекистан, макар че трите точки не дойдоха лесно. Даниел Муньос откри в полза на колумбийците в 41-вата минута, но в 60-ата Абосбек Файзулаев отбеляза първия гол за Узбекистан на световни финали. Малко по-късно Луис Диас върна преднината на "лос кафетерос", а всичко приключи в добавеното време с попадение на резервата Хаминтон Кампас.

Узбекистан за първи път в историята си играе на световни финали. Селекционер на тима е Фабио Канаваро. Легендарният италиански защитник застана начело на отбора след края на азиатските квалификации, в които "белите вълци" завършиха втори в групата си, отстъпвайки по голова разлика на Иран.

Колумбия сравнително лесно си осигури участие на Световното първенство. В контролите "лос кафетерос" допуснаха поражения от Хърватия (1:2) и Франция (1:3), след което победиха Коста Рика (3:1) и Йордания (2:0). Съставът на Нестор Лоренсо е натоварен със сериозни очаквания и предстои да видим дали ще ги оправдае, пише Sportal.bg.

Узбекистан действаше с един нападател в лицето на Елдор Шомуродов, а от втора позиция трябваше да атакуват Абосбек Файзулаев и Остон Урунов, но и двамата помагаха повече на защитата. В средата на терена Канаваро гласува доверие на Бехружон Каримов, Отабек Шукуров, Акмал Мозговой и Шерзод Насрулоев.

В отбрана звездата на тима Абдукодир Хусанов си партнираше с Абдула Абдулаев и Рустамжон Ашурматов, а на вратата застана Уткир Юсупов.

В стартовите 11 на Колумбия нямаше изненади. Ветеранът Хамес Родригес организираше играта на отбора, а на върха на атаката се разчиташе на Луис Суарес. По крилата нападаха Луис Диас и Йон Ариас, а двойка вътрешни халфове бяха Густаво Пуерта и Джеферсон Лерма.

Защитното каре пред Камило Варгас оформиха Даниел Муньос, Давинсон Санчес, Йон Лукуми и Йохан Мохика, а сред резервите останаха футболисти като Давид Оспина, Джери Мина, Сантиаго Ариас, Хуан Кинтеро, Ричард Риос, Кучо Ернандес и Джон Кордоба.

Колумбия бързо взе инициативата и се настани в противниковата половина. Узбекистанците пък не се колебаеха да си служат с нарушения, за да спират бързите и технични футболисти на "лос кафетерос". Южноамриканците имаха и солидна подкрепа от трибуните, които бяха изпълнени почти изцяло с техни привърженици.

В 7-ата минута Йохан Мохика изпусна Файзулаев, след което го препъна, а Антъни Тейлър веднага му вдигна жълт картон. Колумбийците насочваха повечето си атака към левия фланг, където действаше Луис Диас, но срещу звездата на Байерн (Мюнхен) почти винаги имаше по двама съперници.

След четвърт час игра стражът на Узбекистан Уткир Юсупов се сблъска с Хусанов, но бързо се изправи, без да се налага да получава медицинска помощ. Първия изстрел към една от двете врати отправи Йон Ариас, но топката премина встрани от целта. Колумбийците бяха търпеливи и с многоходови комбинации се опитваха да намерят пролука в защитата на своя съперник, но до средата на полувремето не създадоха нито едно чисто положение.

В 30-ата минута извеждащо подаване стигна до Шомуродов, но той се забави с обработването на топката и тя му беше отнета. Малко по-късно Луис Диас уцели гредата. Крилото на Колумбия получи пространство отляво в наказателното поле и потърси далечния ъгъл на вратата, но топката се отби от страничния стълб.

Малко по-късно Луис Диас догони една почти безнадеждна топка на тъчлинията, а Хусанов го подкоси и заслужено се сдоби с жълт картон. Натискът на колумбийците се засилваше. В 40-ата минута Хамес Родригес опита изстрел от границата на наказателното поле, но бранител в бяло го блокира.

Секунди по-късно логичното се случи и отборът на Нестор Лоренсо поведе. В основата на попадението беше Луис Диас, който видя включването на десния бек Муньос и го намери с перфектно подаване, а футболистът на Кристъл Палас засече топката от въздуха и я прати под гредата за 1:0.

Второто полувреме започна с две смени в състава на Узбекистан. Канаваро извади от игра Остон Урунов и Шерзод Насрулоев, а вместо тях пусна Фарук Сайфиев и Достонбек Хамдамов. Азиатският тим се изнесе в по-предни позиции, но това криеше рискове, защото колумбийците във всеки един момент бяха готови да контраатакуват.

Въпреки старанието си, играчите на Канаваро изглеждаха доста лимитирани в офанзивен план. Колумбия обаче не се възползваше от отворилите се свободни пространства и в няколко ситуации пропусна да нанесе решаващ удар заради липса на прецизност при последния пас.

Лежерното отношение на "лос кафетерос" беше наказано в 60-ата минута. Шомуродов шутира от воле при една от малкото атаки на Узбекистани затрудни Камило Варгас, който не реагира по най-добрия начин. Топката отскочи към заелия позиция около голлинията Файзулаев и той я довкара с глава, ставайки автор на историческия първия гол за страната си на световни финали.

Радостта на узбекистанците не продължи дълго. Изминаха само пет минути след изравнителното попадение, преди Колумбия отново да вземе преднина. Густаво Пуерта подаде на Луис Диас, той влезе в наказателното поле и шутира, а намесата на Юсупов не беше достатъчна, за да предотврати гола.

Малко след попадението Нестор Лоренсо извади изчерпалия физическите си сили Хамес Родригес, а неговото място зае Хаминтон Кампас. В състава на Узбекистан пък се появиха Джахонгир Урозов и Азизбек Амонов.

Колумбийците отново се прибраха в половината си, а техният противник не намираше начин да стигне до стигне в близост до вратата, пазена от Варгас. В 82-рата минута левият бек на Колумбия Мохика реши изненадващо да стреля от около 30 метра, но топката мина високо над напречната греда.

Узбекистанците се надяваха да използват някое статично положение, но защитата на Колумбия внимаваше. В 86-ата минута Джеферсон Лерма се озова на удобна позиция, но направи по-трудното и стреля в страничната мрежа. Резервата Кампас също пропусна да реши всичко с трети гол за южноамериканците,

В 89-ата минута Узбекистан спечели корнер, но след неговото изпълнение не се стигна до удар. Секунди по-късно тимът на Канаваро организира може би най-стойностната си атака, но Мозговой не показа хладнокръвие и вместо да изравни, шутира в аут.

В началото на добавеното време узбекистанците имаха претенции за дузпа заради игра с ръка на колумбийски защитник, но Антъни Тейлър даде знак играта да продължи. Последният шанс за Узбекистан дойде в 97-ата минута, но той беше пропилян с много неточно центриране.

След изтичането на назначените от рефера осем минути Кучо Ернандес се пребори за топката край тъчлнията и центрира по възможнонай-добрия начин към друга резерва - Хаминтон Кампас, а той не сгреши и с глава фиксира крайното 3:1 в полза на "лод кафетерос".

Двубоят продължи още малко, като Узбекистан можеше да вкара и втори гол, но прекрасен далечен изстрел на Бехружон Каримов разтресе напречната греда.

Във втория кръг от груповата фаза Колумбия ще се изправи срещу ДР Конго, а Узбекистан ще има тежката задача да се противопостави на Португалия.

Редактор "Екип на Петел",

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