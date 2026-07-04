Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

кадър: БНТ

Колумбия стана последният осминафиналист на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, след като надделя с минималното 1:0 над тима на Гана.

Йон Ариас (14') откри резултата след около четвърт час игра в полза на колумбийците. След почивката и Луис Диас вкара, но попадението му бе отменено заради засада. Като цяло южноамериканците доминираха и пропуснаха няколко чисти положения, с които можеха дори да разгромят африканския съперник, който така и не създаде нищо съществено в предни позиции, предаде Sportal.bg.

Южноамериканците стигнаха дотук след сензационно за мнозина спечелване на група "К", където бяха заедно с европейския шампион от 2016 г. Португалия. Колумбийците направиха 0:0 с "мореплавателите" и останаха непобедени след победи с 1:0 над ДР Конго и Узбекистан с 3:1.

Африканците също поднесоха голяма сензация, записвайки нулево равенство срещу световния шампион от 1966 г. Англия. Те обаче стигнаха до само една победа и то на старта на груповата фаза при 1:0 срещу Панама. Ганайците в крайна сметка финишираха трети в своята група “L” след поражение с 1:2 от Хърватия в заключителния кръг.

Днешната победа означава, че Колумбия ще се изправи на 7-и юли (вторник) на "Ванкувър Стейдиъм" от 23:00 часа срещу тима на Швейцария, който миналата нощ победи Алжир с 2:0.

Селекционерът на колумбийците Нестор Лоренцо направи две промени спрямо нулевото равенство срещу Португалия от последния кръг на груповата фаза. Даниел Муньос, Йохан Мохика стартираха в днешния двубой вместо Сантиаго Ариас, Дейвер Мачадо, които играха от първата минута срещу “мореплавателите”.

Карлош Кейрош спрямо поражението от Хърватия с 1:2 в третия кръг на груповата фаза направи промяна под рамките на вратата и днес връчи ръкавиците на Лоурънс Ати, който стартира вместо Бенджамин Асаре. Напред пък промените бяха три на брой и Жером Опоку, Кейлъб Иренкий и Иняки Уилямс стартираха на местата на Йонас Аджей Аджетей, Елиша Овусу и Камалдин Сулемана. Дерик Лукасен пък, който вкара попадението срещу “ватрените”, запази мястото си сред титулярите.

Африканците имаха бомбастично начало и като по чудо не поведоха само 57 секунди след първия съдийски сигнал, когато звездата от Премиър лийг Антоан Семеньо отправи бомбен изстрел покрай страничния стълб.

В 7-ата минута южноамериканците имаха тревожен момент и се наложи принудителна смяна. Джон Кордоба от руския Краснодар се преви от болка, получавайки разтежение, а това доведе до принудителна смяна. На негово място влезе в игра Луис Суарес от Спортинг (Лисабон), който създаде любопитна ситуация, подавайки по фланга към съименника си Луис Диас. Последният навлезе в пеналтерията, където се строполи след спречкване, но главният съдия Клеман Тюрпен остави играта да продължи.

Точно при това разиграване падна на тревата и Марвин Сеная от Гана. Той излезе, за да получи медицинска помощ, но така и не се върна, а Карлош Кейрош също се видя принуден да прави смяна. Така в игра се появи Алиду Сейду, а с жълт картон бе санкциониран Йон Ариас.

Ариас обаче реши да се реваншира по възможно най-добрия начин за санкцията си и четвърт час след началото бе на правилното място и в правилния момент, за да засече остро подаване в наказателното поле. Колумбийският състезател засече топката от движение и разпечата вратата, пазена от Лоурънс Ати.

След паузата за хидратация срещата се разви изцяло под диктовката на символичните домакини, които дори в даден момент имаха предимство във владеенето на топката от 60 процента. Нова реална опасност обаче те създадоха чак в 39-ата минута, когато Луис Диас стреля от воле. Точните удари като цяло липсваха и включително следващата опасност мина покрай вратата, когато Суарес стреля встрани от дясната греда.

Чак в заключителните минути на полувремето африканците опитаха да натиснат и Семеньо стреля от дистанция, но ударът му рикошира в крака на съперников играч.

В добавеното време пък Йохан Мохика пропусна страхотна възможност да даде много сериозно психологическо предимство за колумбийците, засичайки с глава центриране от близо разстояние. Ватарят на символичните гости Лоурънс Ати тогава се превърна в истински герой и спаси със сетни усилия.

След почивката и играч на африканците получи официално предупреждение. Това бе Кейлъб Иренкий, който 4 минути след подновяването на играта си изкара жълт картон.

Междувременно ганайците тръгнаха по-смело напред, което логично отвори пространства в тяхната половина и на няколко пъти можеха да пострадат сериозно. Густаво Пуерта стреля коварно, но Лоурънс Ати отново се намеси решаващо.

В 56-ата минута обаче вече същият страж на Гана нямаше какво да направи след груба грешка на бранителите пред него и Луис Диас прати топката за втори път във вратата му. Този гол не бе признат заради засада след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР.

В 58-ата минута Диас и Ати имаха ново съперничество, като този път стражът излезе краен победител и запази минималната преднина на съперника, давайки заявка на съотборниците си в предни позиции, че трябва да потърсят сериозните аргументи за пълния обрат.

В 66-ата минута непосредствено преди втората хидратираща пауза главният съдия Клеман Тюрпен от Франция показа и втори жълт картон за ганайците, който бе за Абдул Исахаку. Малко преди това пък Карлош Кейрош направи двойна смяна, пращайки на пейката предсрочно Иняки Уилямс и Кваси Сибо, които бяха заменени от Абдул Исахаку и Елиша Овусу.

Нестор Лоренцо от своя страна използва паузата за хидратация в средата на втората част и Хуан Кинтеро замени голмайстора Ариас, който висеше с картон и селекционерът предпочете да го запази за задаващата се 1/8-финална битка с Швейцария.

В 74-ата минута Луис Диас отново бе на ход, но колумбиецът остана разочарован за пореден път, след като не намери очертанията на вратата.

Около десетина минути преди края реферът Тюрпен показа нова порция картони, като този път по един играч на двата отбора получи официално предупреждение. Първо, в “жълто” бе маркиран Алиду Сейду от Гана, а след него Ричард Риос от Колумбия имаше същата съдба.

В 81-вата минута Давинсон Санчес се превърна в поредния колумбийски футболист, който пропиля страхотна възможност да реши всичко.

В 83-тата минута Хуан Кинтеро не успя да завърши контраатака, излизайки очи в очи с Лоурънс Ати.

Във 2-рата минута на добавеното време Ричард Риос прати топката встрани от лявата греда, засичайки центриране.

В 6-ата минута на добавеното време същият играч създаде ново положение, но и то не влезе във вратата на африканците, а в остатъка колумбийците изцяло се пренесоха в половината на съперника, разигравайки спокойно в очакване на последния съдийски сигнал.

При успех на 7-и юли (вторник) срещу Швейцария колумбийците ще изравнят рекорда си от Мондиал 2014 в Бразилия, когато стигнаха 1/4-финалите.

Редактор "Екип на Петел",

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