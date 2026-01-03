Колумбийският президент: Венецуела е нападната

кадър: Телеграм

Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела - Каракас, над която ниско са прелетели самолети, предаде Асошиейтед прес.

Взривовете са отекнали около 2:00 ч. след полунощ местно време (8:00 ч. бълг. вр.), уточнява световната агенция.

Хора масово са излезли в паника от домовете си на улиците, описва АП.

Ройтерс информира, че южната част на Каракас, включително район близо до голяма военна база, е останала без ток.

Очевидците, цитирани от Ройтерс, са чули грохот и звук от самолети.

В Каракас се издигат и стълбове от гъст дим. Те се виждат и в района на летище "Карлота", информира БТА.

"Каракас е под атака в момента. Глобално предупреждение: Венецуела е нападната!".

Това написа колумбийският президент Густаво Петро в Х, видя Bulgaria ON AIR.

АП и Ройтерс припомнят, че американският президент Доналд Тръмп многократно заяви, че ще разпореди наземни операции във Венецуела в рамките на плана да се окаже натиск върху президента на южноамериканската страна Николас Мадуро да сдаде властта.

В понеделник, по време на срещата си във Флорида с израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са нанесли удар срещу пристанище във Венецуела, използвано за наркотрафик.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!