Колумбийският президент: Венецуела е нападната
кадър: Телеграм
Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела - Каракас, над която ниско са прелетели самолети, предаде Асошиейтед прес.
Взривовете са отекнали около 2:00 ч. след полунощ местно време (8:00 ч. бълг. вр.), уточнява световната агенция.
Хора масово са излезли в паника от домовете си на улиците, описва АП.
Ройтерс информира, че южната част на Каракас, включително район близо до голяма военна база, е останала без ток.
Очевидците, цитирани от Ройтерс, са чули грохот и звук от самолети.
В Каракас се издигат и стълбове от гъст дим. Те се виждат и в района на летище "Карлота", информира БТА.
"Каракас е под атака в момента. Глобално предупреждение: Венецуела е нападната!".
Това написа колумбийският президент Густаво Петро в Х, видя Bulgaria ON AIR.
АП и Ройтерс припомнят, че американският президент Доналд Тръмп многократно заяви, че ще разпореди наземни операции във Венецуела в рамките на плана да се окаже натиск върху президента на южноамериканската страна Николас Мадуро да сдаде властта.
В понеделник, по време на срещата си във Флорида с израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са нанесли удар срещу пристанище във Венецуела, използвано за наркотрафик.
