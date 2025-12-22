Колячев: Хаос с цените след Нова година няма да има

Редактор: Недко Петров

Стопкадри БНТ

Няма да има хаос с цените след Нова година. Ние не се притесняваме нито от първи януари, нито от 31 декември. На 1 януари според нас единственото нещо, което ще се промени, е валутата. Това увери временно изпълняващият длъжността председател на КЗП.

Александър Колячев разкри, че вече са съставени 50 акта на недобросъвестни търговци, и те ще растат. Установеното неправомерно нарушение на цените обаче е в редки случаи.

Колячев показа и изследване от първия ден, в който са създали сайта си - 9 октомври, до 21 декември. Според резултатите от него няма промени на цените в над 85 процента на стоките.

Има малко леко увеличение и намаление. Ние сме се концентрирали по съществените отклонения на цените нагоре. При такива случаи изискваме информация, която ни се предоставя, и ние преценяваме дали има обективизъм в покачването на цените, обясни експертът.

Говоря за хранителни стоки, лекарствени продукти, продукти за дома, които са важни за хората, 101 стоки. Няма голяма замисимост, и не може нарушенията да са само при зеленчуци и плодове. Иначе краставиците са станали скъпи, като обяснението е, че вносът е слаб, а търсенето е голямо, добави в „Още от деня“ Александър Колячев.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!