Колячев: Съставихме актове на 30 търговци за неправомерно повишени цени

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Политически лидери вещаят хаос на пазара след падането на правителството. Има ли противоотрова срещу това? Този въпрос Цветанка Ризова зададе на Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността председател на Комисията за защита на потребителите.

Как ще защитите потребителите, знам, че сте започнали едни съвместни проверки, докъде я докарахте?, попита Ризова.

Проверяваме с акцент хранителните стоки, и правим много проверки, които вече започнаха да дават резултати. Където сме установили случаи на неправомерно повишени цени, сме наложили актове и по необходимост ще се наложат санкции. Досега сме наложили вече актове на 30 търговци, които не са от големи вериги, разкри по бТВ Колячев.

Той призна, че установяват неправомерно увеличени цени въз основа на сайта, в който големите търговци публикуват цените си на хранителните продукти.

Там се виждат динамиката и изменението на цените, и когато една цена се повиши с така сериозно отклонение, ние веднага инициираме проверката. Различните продукти имат различен процент допустимо изменение, заяви още в „Лице в лице“ Александър Колячев.

